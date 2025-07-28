Konak Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği pilates, step ve aerobik kursları, yaz aylarında da ara verilmeden devam ediyor. Sekiz farklı noktada düzenlenen kurslara yaklaşık 1000 kadın katılıyor.



Kadınlara özel kurslar yazın da sürüyor

Konak Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz spor faaliyetlerini sürdürüyor. Yaz döneminde de devam eden pilates, step ve aerobik kursları, Gültepe Atatürk Spor Salonu, Güzelyalı Spor Salonu, Dr. Saadettin Yağdıran Tesisleri, Toros Sosyal Tesisleri ile Hatay, Gültepe, İsmetpaşa ve Zeytinlik semt merkezlerinde yapılıyor.

Hem spor hem sosyalleşme

Kurslara katılan kadınlar sadece fiziksel olarak değil, sosyal anlamda da kazanımlar elde ediyor. Özellikle emekli kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler sayesinde katılımcılar hem aktif bir yaşam sürdürüyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.

"Sporla sağlığıma kavuştum"

35 yıllık çalışma hayatının ardından emekli olan ve spor kurslarına katılan Raziye Kara, yaşadığı dönüşümü şöyle anlattı:

“Emekli olduktan sonra bir sene evde oturdum. Hem sıkıldım hem sağlık sorunları başladı. Bu kurslara gelmeye başladıktan sonra daha enerjik ve sağlıklı hissediyorum. Ayaklarımdaki ağrılara da iyi geldi. Bu imkân için Başkanımız Nilüfer Hanım’a teşekkür ediyorum.”

"Mahallemde bu imkânı görünce çok mutlu oldum"

Yeni emekli Emel Şahan ise kursların sosyal yönüne dikkat çekti:

“50 yaşındayım, yeni emekli oldum. Mahallemde böyle bir imkan olduğunu öğrenince koşa koşa geldim. Çok nezih, düzenli bir ortam. İnsanlar birbirine saygılı. Bu kurslar sayesinde hem spor yapıyorum hem de güzel vakit geçiriyorum.”