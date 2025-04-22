İzmir Yeşildere Caddesi Hilal Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bornova istikametinde yoğunluk oluştu. Sürücülere uyarı yapıldı.
Yeşildere Caddesi'nde kaza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor
İzmir’in ana arterlerinden biri olan Yeşildere Caddesi üzerinde Bornova yönüne seyir halindeki araçlar, Hilal Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.
Yetkililer, kaza sonrası gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Trafik akışı Çankaya Kavşağı'na kadar etkilendi
Kaza nedeniyle Yeşildere Caddesi'nde oluşan yoğunluk, Çankaya Kavşağı'na kadar uzandı. Sürücülere, güzergâhı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.
Bornova istikametine gidecek olan araç sürücülerinin, trafik akışının normale dönmesine kadar farklı güzergahları değerlendirmeleri önerildi.
Yetkililerden sürücülere uyarı
İzmir Emniyet Müdürlüğü, kaza bölgesinde çalışmaların devam ettiğini ve araç çekme işlemlerinin tamamlanmasının ardından trafik akışının yeniden normale döneceğini bildirdi.