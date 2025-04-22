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İzmir Emniyet Müdürlüğü, kaza bölgesinde çalışmaların devam ettiğini ve araç çekme işlemlerinin tamamlanmasının ardından trafik akışının yeniden normale döneceğini bildirdi.

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Bornova istikametine gidecek olan araç sürücülerinin, trafik akışının normale dönmesine kadar farklı güzergahları değerlendirmeleri önerildi.

Kaza nedeniyle Yeşildere Caddesi'nde oluşan yoğunluk, Çankaya Kavşağı'na kadar uzandı. Sürücülere, güzergâhı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, kaza sonrası gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İzmir’in ana arterlerinden biri olan Yeşildere Caddesi üzerinde Bornova yönüne seyir halindeki araçlar, Hilal Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

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