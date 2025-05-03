Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, göreve gelir gelmez imzaladığı “Amazonlar El Ele” projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Konak Belediyesi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) iş birliğinde uygulanan proje kapsamında on iki semt merkezinde birden eğitim seminerleri düzenleniyor. Kadın ve çocuklara yönelik eğitimlerin içeriği ise oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Alanında uzman kurum ve isimlerin yer aldığı eğitimler mayıs ayı boyunca devam edecek. (0232) 425 35 01 numaralı telefonu arayarak eğitimler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor. Öte yandan eğitim programlarının listesi Konak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Zengin içerik

5-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadın ve Çocuklara Yönelik Eğitim Programı kapsamında birbirinden önemli konular, alanında uzman isimlerce katılımcılara aktarılacak. Zengin içerikli plan dahilinde “Demans, Alzheimer, Kanser Nedir? - (İKKB sağlık İşleri Koordinatörü Prof. Dr. Tülay Canda ve Alzheimer Derneği Kurucu Başkanı Nörolog Aysel Gürsoy)”, “Aile İçi İletişim-Kuşaklar Sistemi – (Çocuklarım İçin Derneği Kurucu Başkanı Ayşegül Yargın)”, “Başarılı Yaşlanma ve Menopoz – (Prof. Dr. Zübeyde Erbayrakcı)”, “İçindeki Mutluluğu Keşfet – (Türk Kadınları Birliği’nden Emine Bozan)”, “Akran Zorbalığı – (Uzman Psikolog Banu Deniz Terlemez ve Konak İlçe Emniyet Çocuk Birimi Polis Memuru Filiz Perçin)” yer alıyor.

Başkan Mutlu’dan davet

Konaklı komşularını semt merkezlerindeki eğitim programlarına davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bir yıl önce bu projeye imza atarken kadınların bu dönem daha görünür olması, sesinin daha güçlü çıkması için çalışacağımızı söylemiştik. Bir yılda daha birçok protokole imza attık, Psikososyal Destek Merkezimizi açtık, Mutlu Çocuklar Oyun Evlerinin sayısını artırdık, semt merkezlerimizde kadınlara yönelik çalışmaları çoğalttık. İKKB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu eğitim serisi çok kıymetli bir iş. Tüm komşularımızı ama özellikle kadınları eğitimlerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.