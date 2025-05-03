TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, bu yıl ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir açıklama yaptı. 2024'te yapılan indirim kampanyasının benzeri bu yıl da düzenlenecek. Hedef ise konut üretimini üç kat artırmak.

TOKİ'den konut almak isteyenlere yeni fırsat

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için umut veren açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu'na sunum yapan Sungur, bu yıl içerisinde yeni bir indirim kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

2024 yılında 23 Eylül'de yapılan kampanyaya yoğun talep geldiğini hatırlatan Sungur, benzeri bir kampanyanın 2025 yılı içinde de planlandığını belirtti.

Konut üretiminde hedef üç kat artış

Sungur, TOKİ'nin yıllık ortalama 70 bin konut ürettiğini ifade etti. Bu yıl için hedeflerinin bu sayıyı üç katına çıkarmak olduğunu vurgulayan TOKİ Başkanı, son iki yılda 430 bin 800 konut üretildiğini ve bu evlerde yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın yaşayacağını aktardı.

"TOKİ olarak bugüne dek iştiraklerle birlikte toplamda 1 milyon 626 bin konut ürettik." - M. Levent Sungur

Sungur, TOKİ'nin Türkiye genelinde konut üretimindeki payının yüzde 11,7'ye, satışlardaki payının ise yüzde 12,5'e yükseldiğini bildirdi.

Deprem bölgesinde 453 bin konut hedefi

TOKİ'nin deprem bölgesindeki çalışmalarına da değinen Sungur, 343 bin 936 konutun ihalesinin yapıldığını söyledi. Bugüne kadar sadece TOKİ tarafından 144 bin konutun teslim edildiğini, kamu kurumlarıyla birlikte bu sayının 201 bine ulaştığını açıkladı.

Yıl sonuna kadar toplamda 453 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Sungur, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İstanbul'da kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor

İstanbul'un olası büyük depreme hazırlığı kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm projelerine de değinen Sungur, 39 ilçede 365 ayrı noktada aktif projelerin sürdüğünü kaydetti.

TOKİ, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle şimdiye kadar İstanbul'da 923 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü aktaran Sungur, sosyal konut projeleri kapsamında 125 bin 428 konut üretildiğini, bunların 81 bininin teslim edildiğini açıkladı.