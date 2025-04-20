Konak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocukları ve aileleri bir araya getiriyor. Bayram coşkusu Karantina Meydanı’ndan başlayarak Konak’ın farklı noktalarına yayılacak. Atölyelerden müzik gösterilerine kadar pek çok etkinlik, 23 Nisan haftasında çocukların neşesini kente taşıyacak.

Bayram coşkusu Karantina Meydanı’nda başlıyor

Konak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılına özel etkinliklerle kutlamalar düzenliyor. Hafta boyunca üç farklı noktada yapılacak etkinlikler, özellikle 23 Nisan Salı günü Karantina Meydanı’nda yoğunlaşacak. 13.00’te başlayacak şenlikler, gün boyu sürecek müzik ve dans performanslarıyla devam edecek.

Etkinliklerde yok yok: Atölyeler, müzik ve spor

Çocuklar için 13 ayrı atölye çalışması düzenlenecek. Bez çanta yapımı, yüz boyama, origami, zekâ oyunları ve hayvan dostlar için stres topu yapımı gibi atölyelere ek olarak; DJ performansı, zumba dansı, Roman Kültür Çocuk Orkestrası ve Çok Sesli Çocuk Korosu’nun gösterileri gerçekleşecek. Spor alanlarında seksekten basketbola, ip atlamadan survivor parkuruna kadar çeşitli etkinlikler yapılacak.

Etkinlik takvimi: Gültepe’den Beştepeler’e

Etkinliklerin ilk durağı 21 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da Şenel Aksu Parkı olacak. Mutlu Çocuklar Sokağı da bu kapsamda kurulacak. Final etkinliği ise 25 Nisan Cuma günü Beştepeler Sosyal Tesisleri önünde gerçekleşecek.

Başkan Mutlu’dan tüm çocuklara çağrı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm çocuklara ve ailelerine seslenerek etkinliklere katılım çağrısında bulundu:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı umutla ve neşeyle kutlamak için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini etkinliklerimize davet ediyorum.”