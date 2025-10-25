Konak Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102’nci yılı onuruna düzenlediği etkinliklerle ilçede bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Tüm haftaya yayılan etkinliklerle Cumhuriyet gururu her gün hissedilecek.

Konak Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim haftası boyunca her güne farklı bir etkinlikle İzmirlileri Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyor. Konak, sergilerden konserlere, söyleşilerden atölyelere uzanan dopdolu bir programla Cumhuriyet Bayramı'nı şenlik havasında kutlamaya hazırlanıyor. Birbirinden değerli katılımcılar eşliğinde meydanlarda, salonlarda ve tarihi mekanlarda yapılacak etkinlikler, 29 Ekim günü Karantina Meydanı’nda gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı Şenliği’yle taçlanacak.

Başkan Mutlu’dan davet

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bu yıl da 29 Ekim ruhunu Konak’ta hep birlikte yaşayacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri ve bize emaneti Cumhuriyetimizin gururunu 102’nci yıla beraber taşıyacağız. Karantina Meydanı’nda büyük Cumhuriyet Şenliği ile taçlandıracağımız etkinliklerimize, tüm komşularımızı davet ediyorum” dedi.

Kutlamalar erken başladı

Konak Belediyesi’nin 29 Ekim haftasına yayılan etkinlilerinin yanı sıra belediyenin merkezlerindeki Cumhuriyet Bayramı programları da başladı. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri ile semt merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan çocuklar, bayram coşkusunu kendi hazırladıkları gösterilerle kutladı. Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit yakınları, Konak Engelsiz Yaşam Köyü kursiyerleri ve Türkiye Emekliler Derneği üyelerinin katıldığı, Bergama Vapuru turu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu her yerde

Konak Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı Kutlama programında yer alan etkinlikler şöyle olacak:

-27 Ekim Pazartesi

“Cumhuriyet Marşları” konseri

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türk Sanat Müziği Seçkileri”

Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu

Şef: Deniz Aygün Araal

Keman, kanun, klarnet, perküsyon, tambur, klasik kemençe, ud

Yer: Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

Gülriz Sururi Sahnesi

Saat: 20.00

-28 Ekim Salı

Kuvayi Milliye Destanı

Tiyatro

Yöneten: Ayla Taşdelen

Sarı Zeybek Kültür ve Sanat Derneği Tiyatro Topluluğu

Yer: Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

Avni Anıl Sahnesi

Saat: 20.00

- 29 Ekim Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı Şenliği

Yer: Karantina Meydanı

Saat: 11.00

- 30 Ekim Perşembe

Cumhuriyet Bayramı Karma Sergisi

Küratör: Prof. Dr. Arif Ziya Tunç

Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Sanat Galerisi

Saat: 17.00

- 31 Ekim Cuma

Atatürk ve Cumhuriyet’e Giden Yol

Konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Mert

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yer: 100. Yıl Anı Evi

Saat: 18.30