Konak Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim haftası boyunca her güne farklı bir etkinlikle İzmirlileri Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyor. Konak, sergilerden konserlere, söyleşilerden atölyelere uzanan dopdolu bir programla Cumhuriyet Bayramı'nı şenlik havasında kutlamaya hazırlanıyor. Birbirinden değerli katılımcılar eşliğinde meydanlarda, salonlarda ve tarihi mekanlarda yapılacak etkinlikler, 29 Ekim günü Karantina Meydanı’nda gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı Şenliği’yle taçlanacak.
Başkan Mutlu’dan davet
Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bu yıl da 29 Ekim ruhunu Konak’ta hep birlikte yaşayacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri ve bize emaneti Cumhuriyetimizin gururunu 102’nci yıla beraber taşıyacağız. Karantina Meydanı’nda büyük Cumhuriyet Şenliği ile taçlandıracağımız etkinliklerimize, tüm komşularımızı davet ediyorum” dedi.
Kutlamalar erken başladı
Konak Belediyesi’nin 29 Ekim haftasına yayılan etkinlilerinin yanı sıra belediyenin merkezlerindeki Cumhuriyet Bayramı programları da başladı. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri ile semt merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan çocuklar, bayram coşkusunu kendi hazırladıkları gösterilerle kutladı. Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit yakınları, Konak Engelsiz Yaşam Köyü kursiyerleri ve Türkiye Emekliler Derneği üyelerinin katıldığı, Bergama Vapuru turu gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Bayramı coşkusu her yerde
Konak Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı Kutlama programında yer alan etkinlikler şöyle olacak:
-27 Ekim Pazartesi
“Cumhuriyet Marşları” konseri
“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Türk Sanat Müziği Seçkileri”
Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu
Şef: Deniz Aygün Araal
Keman, kanun, klarnet, perküsyon, tambur, klasik kemençe, ud
Yer: Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi
Gülriz Sururi Sahnesi
Saat: 20.00
-28 Ekim Salı
Kuvayi Milliye Destanı
Tiyatro
Yöneten: Ayla Taşdelen
Sarı Zeybek Kültür ve Sanat Derneği Tiyatro Topluluğu
Yer: Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi
Avni Anıl Sahnesi
Saat: 20.00
- 29 Ekim Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı Şenliği
Yer: Karantina Meydanı
Saat: 11.00
- 30 Ekim Perşembe
Cumhuriyet Bayramı Karma Sergisi
Küratör: Prof. Dr. Arif Ziya Tunç
Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Sanat Galerisi
Saat: 17.00
- 31 Ekim Cuma
Atatürk ve Cumhuriyet’e Giden Yol
Konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Mert
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yer: 100. Yıl Anı Evi
Saat: 18.30