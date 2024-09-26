Konak Belediyesi ve Dil Derneği İzmir Şubesi, Dil Devrimi’nin 92. yılını, Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Türkçe Taşı anıtı önünde düzenlenen bir törenle kutladı. Etkinlikte Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkçenin bilim, sanat ve kültür dili olarak korunması gerektiğine dikkat çekerken, katılımcılar arasında yazarlar, sanatçılar ve öğrenciler de yer aldı.

Başkan Mutlu: "Dilimize Sahip Çıkmalıyız"

Konuşmasında, dilin bir milletin kimliğini ve kültürünü yansıtan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, gençlere Türkçeye sahip çıkma bilinci aşılamanın önemine değindi. "Ortaokulda Türk Dili Dergisi’ne abonelik yaparak öz Türkçe kelimelerin yayılması için çalıştım. Bugün de aynı hassasiyeti sürdürmeliyiz. Türkçemizi bir bilim, sanat ve kültür dili haline getirmek zorundayız," dedi.

Dil Devrimi, Çağdaş Toplum Yaratmanın Temeli

Dil Derneği İzmir Şubesi Başkanı Gürsel Gezen de Dil Devrimi'nin modern toplum yaratma sürecinin en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Gezen, "Türkçeyi bilinçle ve sevgiyle korumalıyız. Yabancı dillerin etkisine karşı dilimizi savunmak hepimizin görevi," diye konuştu.

Dil, Bilgi ve Düşüncenin Temelidir

Yazar Hidayet Karakuş, Türkçenin yanlış kullanımının topluma zarar verdiğini belirterek, dilin düşünce ve bilgiyle iç içe olduğunu vurguladı. Karakuş, “Türkçe düşünmek, bilinci artırır. Bu nedenle eğitimde büyük atılımlar yapmalıyız," dedi.

Dolu Dolu Etkinliklerle Kutlandı

Etkinlik, öğrencilerin Türkçeyi vurgulayan atasözleri seslendirmesiyle başladı. Ardından Yazar-Oyuncu Utku Erişik'in tek kişilik gösterisi ve Neslihan Perşembe Kulakoğlu'nun şiir dinletisi ile devam etti. Yazar Feyza Hepçilingirler’in keyifli söyleşisi ile etkinlik sona erdi.