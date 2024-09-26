Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapmak üzere en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu muvazzaf subay alımı yapılacağını açıkladı. Başvuru şartları ve süreci netleşti.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı muvazzaf subay adayı temini için başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular, "https://personeltemin.msb.gov.tr/" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını 13 Ekim 2024 saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. TSK bünyesinde muvazzaf subay olmak isteyen adaylar, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yapabilecekler.

Başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak adayların sağlaması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:

Eğitim Şartı: Adayların en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları gerekiyor.

Adayların en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları gerekiyor. Yaş Şartı: Lisans mezunları için 27 yaşından, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için ise 32 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Lisans mezunları için 27 yaşından, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için ise 32 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Sağlık Şartı: TSK bünyesinde görev yapmaya engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması ve gerekli sağlık raporlarının temin edilmesi şart.

TSK bünyesinde görev yapmaya engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması ve gerekli sağlık raporlarının temin edilmesi şart. Fiziki Yeterlilik Testi: Adaylar, belirlenen parkur ve fiziksel yeterlilik sınavlarını başarıyla geçmek zorundalar.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden “https://personeltemin.msb.gov.tr” adresine giriş yaparak tamamlayacaklar. E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvuru kılavuzunda yer alan tüm şartları dikkatle okuyup, gerekli bilgileri dolduracaklar. Başvuruların 13 Ekim saat 23.59’a kadar yapılması gerekiyor. Süre sonunda yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Değerlendirme ve seçim aşamaları

Başvurusu kabul edilen adaylar, öncelikle yazılı sınava alınacak. Ardından, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarını geçmeleri gerekecek. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, sağlık kontrolünden geçirilecek ve muvazzaf subay adaylık sürecine alınacaklar.

Muvazzaf subay olmak isteyenlere önemli uyarılar

Başvuruda bulunacak adayların dikkat etmeleri gereken en önemli husus, başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları. Yanlış veya eksik bilgi giren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca, başvuru sürecinin son günlerinde yaşanabilecek teknik aksaklıklar göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor.