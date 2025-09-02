Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 farklı ilde toplam 312 arsayı 10 Eylül’de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Vatandaşlar, yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanarak arsa sahibi olabilecek.
Arsa satışı yapılacak iller
TOKİ’nin açık artırma kapsamında satışa sunacağı iller şunlar:
Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova.
Ödeme ve indirim seçenekleri
-
Teklif sahipleri konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik, sosyal tesis alanları ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara teklif verebilecek.
-
Taşınmazlar peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile alınabilecek.
-
Tekirdağ’da 5 taşınmaz tek lot olarak satılacak, diğer arsaları peşin ödemek isteyenler yüzde 15 indirim hakkına sahip olacak.
Açık artırma detayları
-
Tarih: 10 Eylül 2025
-
Saat: 10.30
-
Yer: Ankara ve İstanbul salonlarında fiziki katılım ve çevrim içi internet üzerinden açık artırma
-
Detaylı bilgi: www.toki.gov.tr, www.emlakmuzayede.com.tr, Tel: (212) 608 15 00