Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

Taşınmazlar peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile alınabilecek.

Teklif sahipleri konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik, sosyal tesis alanları ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara teklif verebilecek.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 farklı ilde toplam 312 arsayı 10 Eylül’de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Vatandaşlar, yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanarak arsa sahibi olabilecek.

