Konak Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde, Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “Olumlu Ebeveynlik Eğitimi” öğretmenlere özel bir eğitim fırsatı sundu. Eğitimin amacı, öğretmenlerin ebeveynlik süreçlerinde ve velilerle iletişimlerinde daha etkili olmalarını sağlamak.

Pozitif ebeveynlik farkındalığı artıyor

Konak Belediyesi’nin 3-5 yaş arası çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim verdiği Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde görev yapan öğretmenler, pozitif ebeveynlik üzerine eğitim aldı. Bu eğitimle öğretmenlerin, sadece kendi ebeveynlik süreçlerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda velilerle daha etkili iletişim kurarak çocukların gelişim süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmeleri amaçlanıyor.

Eğitimde sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı

İzmir Mobil Psikososyal Destek Ekibi’nden Psikolog Danışman Selen Karaoğlu’nun liderliğinde gerçekleşen eğitimde, çocukların sağlıklı gelişimi için ebeveynlik stilleri, istenmeyen davranışlar ve bunlara yönelik çözüm yolları gibi pek çok konu masaya yatırıldı. Eğitimde ayrıca, ebeveynlik sürecini etkileyen faktörler ve çocuklarda özgüven kazandırma yolları da ele alındı.

İşbirliği ve farkındalık vurgusu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Proje Asistanı Gökben Över, öğretmenlerin çocuklar ve velilerle doğrudan etkileşimde olan kişiler olarak, bu tür eğitimlerle farkındalıklarının arttığını vurgulayarak, “Konak Belediyesi ile iş birliğine her zaman açığız” dedi.