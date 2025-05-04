Konak Belediyesi ile İZ-AFED arasında imzalanan protokol, ilçede afetlere hazırlık, arama kurtarma ve farkındalık çalışmalarını kapsıyor.

Konak Belediyesi, ilçeyi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında eğitim, arama kurtarma ve afet planlaması gibi alanlarda ortak çalışmalar yapılacak.

Konak'ta afet farkındalığı için stratejik iş birliği

Konak Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında yürüttüğü çalışmalara sivil toplum iş birlikleriyle ivme kazandırıyor. Bu kapsamda, İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) ile imzalanan protokol, ilçede afet bilincini artırmaya yönelik adımlar içeriyor.

Protokol, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ertaş tarafından imzalandı. İş birliği kapsamında arama kurtarma eğitimleri, afet farkındalık seminerleri ve ilçe ölçeğinde afet ve acil durum planlarının hazırlanması gibi faaliyetler yürütülecek.

Başkan Mutlu: Afet sonrası değil, öncesi önlem hayat kurtarır

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, protokolün imza töreninde yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin afet yönetimindeki önemine dikkat çekti:

"Bu protokol, kentimizi afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek için atılmış önemli bir adım. Afetler kapımızı çalmadan biz önlemimizi alacağız. Çünkü biliyoruz ki afet sonrası değil, afet öncesi alınan önlemler hayat kurtarır. Sivil toplumla birlikte çalışarak Konak'ı daha güvenli ve dirençli hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Ertaş: uzmanlıkla desteklenen çok disiplinli bir yapıdayız

İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ertaş da protokolün Konak ilçesi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı:

"Konak Belediyesi ile 'Afetlere Dirençli Konak' hedefiyle önemli bir iş birliğine imza attık. Derneğimiz, İzmir AFAD çalışanlarının öncülüğünde kurulmuş olup farklı mühendislik disiplinlerinden üyeleriyle çok disiplinli bir yapıya sahip. Yönetim ekibimizde inşaat, jeoloji ve çevre mühendisleri gibi alanında uzman isimler bulunuyor."