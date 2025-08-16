Hurdalıkta yangın çıktı

İzmir’in Konak ilçesi 1. Kadriye Mahallesi 628 Sokak’ta bulunan bir hurdalıkta saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun dumanlar oluşturdu. Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın evlere sıçradı

Rüzgârın etkisiyle alevler bitişikteki evlere ulaştı. Mahalle sakinleri, evlerin alevler içinde kalmasıyla büyük korku yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik ve olası müdahale için hazır bekletildi.

Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Mahalle sakinlerinden Pınar Akdeniz, “Çok büyük bir yangın. Burada tanıdıklarımızın evleri vardı. Hepsi şu an büyük korku yaşıyor. Hepimiz çok korktuk, alevler çok büyüktü, hâlâ söndürülemedi” dedi. Göksel Yücel ise, “Hurdalıkta çıkan yangın daha sonra evlere sıçradı. İtfaiye hortumundan çıkan su yetmiyor. Sağ olsun itfaiye, polis ve sağlık ekipleri zamanında geldi ancak herkes korku dolu anlar yaşıyor” ifadelerini kullandı.

İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olası müdahaleler için hazır bekletiliyor.