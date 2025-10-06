Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün organize ettiği uygulamayla dayanışma büyüyor, mutluluk paylaşarak çoğalıyor.

Konak Belediyesi'nin, Konaklı komşular arasında evden eve dayanışma sağlayan uygulamasıyla yardımsever vatandaşlar kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalarını bağışlıyor, ihtiyaç sahipleri evlerindeki eksikleri tamamlıyor. Giderek büyüyen dayanışma halkasının içinde yer almak isteyen Konaklılar, 444 35 66 numaralı telefondan Konak İletişim Merkezine ulaşarak bağış yapmak istediklerini bildiriyor. Kayıt oluşturulmasının ardından belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanılabilir ve temiz durumdaki eşyaları bağışçının evinden teslim alıyor. Yine Konak İletişim Merkezi üzerinden başvuran veya ihtiyaçlı olduğu tespit edilen vatandaşların evlerinde eksik olan eşyalar, gelen bağışlardan temin edilerek evlerine götürülüyor. Dayanışmanın en güzel halinin yaşandığı uygulama sayesinde Konak'ta kimse kendisini yalnız hissetmiyor. Bağış yapmak isteyen ya da ev eşyası ihtiyacı olan Konaklılar 444 35 66 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

'Konak'ta ev eşyası bağışları ile dayanışmamızı büyütüyoruz' Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ülke olarak içinden geçilen zorlu ekonomik koşulların, dayanışmanın önemini bir kat daha artırdığını dile getirdi. Konaklı komşularını dayanışma zincirine dahil olmaya davet eden Başkan Mutlu, 'Komşular arasında dayanışmayı büyütmek ve Konak'ta hiç kimsenin kendisini yalnız ya da eksik hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ev eşyası bağışları ile dayanışmamızı büyütüyoruz. Konak'ta iyiliği çoğaltmaya, komşularımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.