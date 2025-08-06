Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Selami Şahin, yaz tatilini geçirmek üzere gittiği İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de talihsiz bir kaza yaşadı. 77 yaşındaki sanatçı, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekiler hastaneye götürdü

Düşme sonucu sağ kolunda ağrı hisseden Şahin, çevredekilerin yardımıyla en yakın hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan muayene ve röntgen çekimlerinin ardından herhangi bir kırık ya da çıkık bulgusuna rastlanmadı.

Doktorlar, usta sanatçının kolunda yumuşak doku zedelenmesi olduğunu belirterek bir süre dinlenmesini tavsiye etti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sanat dünyasından ve hayranlarından gelen geçmiş olsun mesajları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Selami Şahin’in yakın çevresi, sanatçının moralinin yerinde olduğunu ve birkaç gün içerisinde normale dönmesinin beklendiğini açıkladı.