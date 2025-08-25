Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme sürecinde gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrildi. Kurul, taraflarla üçüncü kez bir araya gelirken, nihai kararın 27 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor.

Hükümetin Son Teklifi Yetmedi

Hükümet, geçtiğimiz hafta yaptığı güncellemede 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7 zam teklifinde bulundu. 2027 yılı içinse %4+%4 olmak üzere toplamda %8 artış önerildi. Ayrıca 1.000 TL’lik taban aylık artışı da pakete eklendi. Ancak sendikalar, bu oranları yetersiz bulunca süreç hakem heyetine taşındı.

Heyetin Yapısı Dengeyi Belirleyecek

11 üyeden oluşan Hakem Kurulu’nda sendika temsilcilerinin yanı sıra kamu işverenini temsilen bürokratlar ve akademisyenler bulunuyor. Sendika kanadını Memur-Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş temsilcileri oluştururken, kamu tarafı çoğunluk konumunda yer alıyor.

Uzmanlardan İlk Tahminler

Sosyal güvenlik uzmanları, kurulun geçmiş dönemlerde genellikle hükümet tekliflerine yakın kararlar verdiğini hatırlatıyor. Ancak Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri göz önüne alındığında 2026 yılı için %19, 2027 yılı için ise %9 seviyesinde bir artışın çıkma ihtimalinin güçlü olduğu değerlendiriliyor.

Memurların Gözü 27 Ağustos’ta

4688 sayılı kanuna göre hakem heyeti başvurudan itibaren beş gün içinde kararını açıklamak zorunda. İlk toplantının 22 Ağustos’ta yapılması nedeniyle süreç en geç 27 Ağustos’ta tamamlanacak. Kararın ardından zam oranları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Memur ve memur emeklileri, maaşlarını doğrudan etkileyecek bu kritik karar için geri sayıma geçti.