Beşiktaş, İngiltere Championship ekibi Leicester City’de forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul’a davet edildi.



Ndidi, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor

Siyah-beyazlı kulüp, orta sahada Gedson Fernandes’in ayrılığıyla oluşan boşluğu Wilfred Ndidi ile dolduruyor. Uzun süredir oyuncuyla temasta olan Beşiktaş yönetimi, İngiliz basınında yer alan haberlere göre transferi tamamladı.

Anlaşma 3+1 yıllık, bonservis 9.5 milyon euro

Fotomaç’ın derlediği İngiliz kaynaklı haberlere göre, Beşiktaş ile Ndidi arasında 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Kulüpler de anlaşmaya vardı ve Beşiktaş'ın Leicester City’e 9.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Premier Lig ve Championship tecrübesi

Wilfred Ndidi, 2016-17 sezonundan bu yana Leicester City formasıyla toplam 303 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 18 gol, 22 asistlik performans sergileyerek iki yönlü oyunuyla dikkat çekti.

Geçen sezon 30 maçta forma giydi

Geride kalan sezonda 30 maça çıkan Ndidi, bu maçlarda 1 gol atıp 5 asist yaptı. Nijeryalı futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.