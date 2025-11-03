Konak Belediyesi, kentin farklı noktalarında düzenlediği sabah sporu etkinlikleriyle Konaklıları haftanın üç günü açık havada bir araya getiriyor. Katılımcılar, hem fiziksel hem de ruhsal olarak fayda sağladıklarını belirtiyor ve ücretsiz hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Haftanın üç günü sabah 08.30’da düzenlenen “Haydi Herkes Spora” etkinlikleri, Kültürpark, Mehmet Ali Akman Parkı, Güzelyalı Denizatı Parkı, Karantina Meydanı, Behçet Uz Parkı, Kılıç Reis Parkı ve Tülay Aktaş Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

Buna ek olarak Gültepe Semt Merkezi’nde salı ve perşembe günleri, Hatay Pazaryeri’nde ise çarşamba ve cuma günleri spor dersleri yapılıyor. Etkinlikler, katılımcılara hem sağlıklı yaşam hem de komşularıyla birlikte spor yapma fırsatı sunuyor.

Gülbahar Erten, kızı Larisa ile birlikte haftanın üç günü etkinliğe katıldığını belirterek, “Çok güzel geçiyor. Etkinliğin daha uzun süre devam etmesini istiyorum” dedi.

İlknur Çam, “Açık havada şahane bir etkinlik. Bizim için hem sağlık hem de enerji oluyor. Bunu sağladıkları için katkısı olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Canan Çaylan, yaklaşık 1,5 yıldır etkinliklerden yararlandığını belirterek, “Hocalarımız çok iyiler, ücretsiz sunulması çok güzel. Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’de 9 aydır yaşayan İngiliz Sharon Kane, “Genellikle çok spor yapıyorum. Bu dersler benim için çok önemli. Buraya gelmezsem depresyona giriyorum. Hocalar sayesinde dersler çok güzel geçiyor” diye konuştu.