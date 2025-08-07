Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen “400 akademisyenin sahte diplomaya sahip olduğu” yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kurul, bu tür iddiaların Türk yükseköğretim sistemini ve bilim insanlarını hedef aldığını vurguladı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, sahte diploma iddialarının tamamen temelsiz ve asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik ‘sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu’ şeklindeki iddialar, herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu, bu mesnetsiz söylemleri kamuoyuna sunan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. Açıklamada, “Bugün itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da benzer şekilde gerçek dışı haber ve paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır” denildi.