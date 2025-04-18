Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda ilçeye üç yeni sosyal alan kazandırdı. Toros Sosyal Tesisleri’nde Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ise Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi’nin altıncı şubesi düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışlarda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gençlerin ve çocukların çağdaş, konforlu ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Mazeret üretmeden iş yapmaya geldik” dedi.

Toros’ta Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi açıldı

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nin (EBİAD) desteğiyle kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi, Toros Sosyal Tesisleri bünyesinde hayata geçirildi. Açılış törenine Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri, CHP Konak İlçe örgütü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütüphane, Türk ve dünya edebiyatı, tarih, bilim, çocuk kitapları ve sınava hazırlık gibi birçok alanda binlerce eseri okuyucuyla buluştururken, ücretsiz internet ve çalışma alanlarıyla gençlere destek sunacak.

Başkan Mutlu, “Çocukların ve gençlerin rahatlıkla ders çalışabilecekleri, çaylarını kahvelerini içebilecekleri ve kendilerini iyi hissedecekleri alanlar yaratmak istiyoruz. Bu kütüphane de o vizyonun bir ürünü” ifadelerini kullandı.

Daltaban: “Kütüphane kültürünü yaşatmalıyız”

Açılışta konuşan Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban, “Gençleri dijital ortamlara kaptırdık, kütüphane kültürü unutuldu. Bu anlamda bu tür projeler çok kıymetli” dedi.

EBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ise “Kurulduğumuz günden bu yana eğitime büyük önem veriyoruz. Süleyman Seba'nın ismini taşıyan bu kütüphane, değerlerimizin yaşatılmasına vesile olacak. Gençlerin gelişimine katkı sağlayacak bu çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Güzelyalı’da çifte açılış: Kütüphane ve Mutluluk Kahvesi

Toros’un ardından Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle bir diğer Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi’nin yeni şubesi hizmete girdi. Başkan Mutlu, burada yaptığı konuşmada, “Her mahalleye bu hizmeti ulaştırma sözümüz vardı. Kültür merkezimizde gençler kitap okuyup ders çalışabilecek. Aynı çatı altında, imeceyle oluşturduğumuz Mutluluk Kahvesi de sosyalleşme alanı sunuyor” dedi.

Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından Başkan Mutlu, konuklarla birlikte kütüphaneleri gezdi, vatandaşlarla sohbet etti ve Mutluluk Kahvesi’nin yeni şubesinde kısa bir mola verdi.