Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi, toplumun zor anlarında her zaman Konaklıların yanında yer aldı. Deneyimli psikologların görev aldığı merkez, 15 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet sundu. Açıldığı günden bu yana 385 kişiyle toplam 1358 görüşme gerçekleştirildi.

Merkez, ilk 100 gün içinde hizmete açıldı

Konak Belediyesi'nin sağlık odaklı çalışmaları içinde yer alan Psikososyal Destek Merkezi, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun görevdeki ilk 100 günü içinde faaliyete girmiş oldu. Merkez, duygu-durum bozuklukları, öfke kontrolü, kaygı bozuklukları, kişilerarası sorunlar, travma ve yas süreçlerine dair terapi desteği verdi ve çift terapileri de gerçekleştirdi. En yoğun talep 25–34 ve 55–64 yaş gruplarında görüldü; görüşmeler genellikle haftalık veya iki haftada bir yapıldı.

“Kimse kendisini yalnız hissetmeyecek” diyen başkandan davet

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, merkezin açılmasını Konaklıların yanlarında olduğunu hissettirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ekonomik zorlukların ve sosyal sıkıntıların bireylerin ruh sağlığını etkilediğini belirten Mutlu, “Konak’ta kimse kendisini yalnız hissetmeyecek” diyerek tüm ihtiyaç duyan vatandaşları destek almaya davet etti.

Merkezde kapsamlı terapi ve danışmanlık hizmetleri veriliyor

Psikososyal Destek Merkezi; bireylerin gelişim ve sosyal uyumlarını desteklemek amacıyla ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik hizmetler sunuyor. Ücretsiz terapi hizmetleri duygu-durum bozuklukları, öfke kontrolü, kaygı bozuklukları, kişilerarası problemlere yönelik yürütülüyor; çift ve cinsel terapi seçenekleri de mevcut. Hizmet alan tüm danışanlara gizlilik ilkesiyle destek sağlanıyor.

Randevu sistemiyle erişilebiliyor

Merkeze başvuranlar, mesai saatleri içinde 0232 484 22 91 numaralı telefondan randevu alabiliyor. Seanslar, Akın Simav Mahallesi 269 Sokak’ta bulunan merkezde, uzman psikolog eşliğinde gerçekleştiriliyor. Tüm görüşmeler gizlilik esasına göre yürütülüyor.