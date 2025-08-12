Bir dönem Türkiye’nin en çok tercih edilen atıştırmalık markalarından biri olan Pringles, uzun süren aranın ardından yeniden satışa sunuldu. Raflara dönüşü merakla karşılanan efsane cipsin fiyatı ise beklentilerin çok üzerinde çıktı.

Türkiye pazarından yıllar önce çekilen ve koleksiyon tadında özel ambalajlarıyla tanınan Pringles, yeniden marketlerde yerini aldı. Ancak ürünün üzerinde yer alan 330 TL’lik fiyat etiketi, tüketiciler arasında büyük tartışma yarattı.

Avrupa’da 2 ila 4 euro arasında satılan aynı ürünün Türkiye’de bu kadar yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı, fiyat farkını “kur, vergi ve ithalat maliyetleri” ile açıklayan yorumlar yaparken, bazıları ise “bu kadarına da pes” diyerek boykot çağrısında bulundu.

Pringles cephesinden fiyat tartışmalarıyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.