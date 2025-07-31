Acıbadem Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarının yalnızca çevresel değil, ciddi sağlık sorunlarına da yol açtığını vurguladı. Özellikle yangın dumanına maruz kalan kişilerde; nefes darlığı, öksürük, astım atakları ve KOAH alevlenmeleri gibi hastalıkların ortaya çıkabildiğini belirten Emre, uyarılarda bulundu.

Orman yangını dumanı ciğerleri tehdit ediyor

Dr. Emre, orman yangınlarının yaydığı dumanın içeriğinde ince partikül maddeler, karbonmonoksit, nitrojendioksit ve formaldehit gibi toksik bileşenler bulunduğunu söyledi. Bu maddelerin akciğer fonksiyonlarında bozulma yarattığını ifade eden Emre, “Yangın bölgesindeki duman, yalnızca birkaç gün solunsa bile, bronşit, zatürre ve kronik solunum sorunlarını tetikleyebilir” dedi.

Astım ve koah hastaları daha fazla risk altında

Astım ve KOAH hastalarının yangın dumanından daha fazla etkilendiğini belirten Emre, bu bireylerin solunum cihazı ihtiyacının arttığını ve acil servis başvurularında artış görüldüğünü ifade etti. 2021 yılında yapılan bilimsel çalışmalara atıfta bulunan Emre, kısa süreli duman maruziyetinin bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Duman geçse bile etkileri sürebilir

Yangınların söndürülmesinin ardından da solunum şikayetlerinin haftalarca sürebildiğini kaydeden Dr. Emre, “Yangın sonrası geç dönem bronş hassasiyeti, kronik öksürük ve egzersizle nefes darlığı gibi sorunlar devam edebilir. Hatta bazı vakalarda akciğer fonksiyonlarında 3 ay sonra bile düşüş gözlenmiştir” dedi.

Dumandan korunmak için neler yapılmalı?

Uzm. Dr. Emre, duman maruziyetini azaltmak için pencerelerin kapalı tutulmasını, cam kenarlarına ıslak havlu konulmasını, iç mekanlarda HEPA filtreli hava temizleyicilerin kullanılmasını ve dışarı çıkarken N95 veya FFP2 tipi maskelerin tercih edilmesini önerdi. Ayrıca kronik hastalığı olan bireylerin inhaler ilaçlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Ormanlar akciğer sağlığını koruyor

Ormanların hava kalitesini artırdığını ve insan sağlığı açısından büyük bir role sahip olduğunu ifade eden Emre, “Ağaçlar karbondioksiti emer, oksijen üretir ve zararlı partikülleri filtreler. Yeşil alanlarda yaşayan bireylerde akciğer fonksiyonları daha iyi, hastalık riski ise daha düşüktür. Bu nedenle ormanları korumak, sağlığımızı korumaktır” dedi.