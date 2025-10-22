Konak Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve istihdamı artırmak amacıyla Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) için iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadınların önde, güçlü ve görünür olduğu bir Konak hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Konak Belediyesi ile Rotary 2440. Bölge Federasyonu arasında imzalanan Girişimci Kadınlar Projesi, kadınların mesleki bilgi ve becerilerini ekonomik katma değere dönüştürmeyi hedefliyor.

Federasyon Temsilcisi Zafer Menteşeoğlu ile imza töreninde bir araya gelen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki kadınların ekonomik hayata katılmasını destekleyecek projeler yürüttüklerini vurguladı.

Mutlu, “Açtığımız meslek edindirme kursları, kütüphaneler ve ücretsiz oyun evleriyle kadınlarımızın yaşamına dokunuyoruz. Bugün attığımız imzayla, girişimci kadınlara rehberlik edecek ve onları dijital dünyada güçlendireceğiz.” dedi.

Başkan Mutlu, kadınların üretime katılmasının yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

“Konak’ta kadın istihdamını çok önemsiyoruz. Kurslarımız, kadınların kendi ayakları üzerinde durması için güvence sağlıyor. Güçlü kadınlarla güçlü bir Konak inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

GİKA Projesi Yürütücü Lideri Zafer Menteşeoğlu, dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik ücretsiz 1 aylık e-ticaret eğitimi vereceklerini açıkladı.

Menteşeoğlu, “Evlerinden çıkamayan ama üretim yapmak isteyen kadınlara dijital destek sağlıyoruz. Kurduğumuz internet sitesinde kadınlara ücretsiz dükkân açma imkânı tanıyoruz. Son iki yılda 2 bin kadın bu fırsattan yararlandı.” dedi.

Törene, Federasyon Başkan Yardımcıları Pınar Aksoy, Ebru Yağcı ve Şardan Yamaç ile belediye bürokratları da katıldı.

Protokol kapsamında kadınların girişimcilik potansiyelini geliştirecek atölyeler, eğitimler ve mentorluk programları hayata geçirilecek.