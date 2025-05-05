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Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

232 bin 280 Türk Lirası ele geçirildi.

10.95 gram ve 38 adet uyuşturucu hap,

1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda;

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkoalan ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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