İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
7 adrese eş zamanlı operasyon
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkoalan ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda;
4 kilo 125 gram uyuşturucu,
6.18 gram uyuşturucu madde,
10.95 gram ve 38 adet uyuşturucu hap,
83 adet sentetik hap,
2 hassas terazi,
232 bin 280 Türk Lirası ele geçirildi.
10 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.