CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aşure Günü'nün resmi dini bayram olarak kabul edilmesi amacıyla TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif yasalaşırsa Ramazan ve Kurban'dan sonra üçüncü dini bayram resmen ilan edilecek.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ardından Türkiye'ye üçüncü bir dini bayram mı geliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

Teklif, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Yasalaşması halinde 13 Muharrem günü Alevi toplumu açısından resmen tanınmış ve resmi tatil kapsamına alınmış olacak.

Gerekçede "inanç özgürlüğü" vurgusu

Teklifin gerekçesinde, 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesinin Alevi inancında merkezi bir yere sahip olduğu ifade edildi. Sarıbal, Alevilerin Muharrem ayının ilk 12 günü boyunca oruç tutup matem yaşadığını, 13. günün ise aşure pişirilip dağıtılan, kurban kesilen, aile büyüklerinin ziyaret edildiği özel bir gün olduğunu hatırlattı.

Sarıbal: "Bu teklif toplumsal barışı güçlendirir"

CHP'li Orhan Sarıbal, teklifle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Alevi inancının önemli bir günü olan Muharrem Ayı'nın 13. gününde yurttaşlarımızın inanç özgürlüklerini anayasal güvenceyle yaşaması gerekmektedir. Bugüne kadar bu kutsal gün, ne takvimsel ne de yasal olarak tanınmıştır. Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi; toplumsal barışı güçlendirecek, inançlar arası saygıyı artıracak ve devletin tüm yurttaşlarına eşit mesafede durduğu yönündeki güveni pekiştirecektir."

Üçüncü dini bayram olacak mı?

Türkiye'de halihazırda yalnızca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, resmi dini bayram statüsünde ve tatil günleri olarak tanınıyor. Sarıbal'ın sunduğu teklif kabul edilirse, Aşure Günü, bu listeye üçüncü dini bayram olarak eklenecek.