Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesi genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla mahallelerin yaşam kalitesini artırıyor. Belediye ekipleri, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde ulaşım ve içme suyu gibi temel hizmetlerde kalıcı çözümler üretiyor.

Yol ve güvenlik çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Beğerli Mahallesi’nde yol genişletme işlemleri tamamlandı. Bağcıllı ve Gedikaltı mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmaları devam ederken, Eycelli Mahallesi’nde ise çelik oto korkuluklar monte edilerek sürücü ve yayalar için güvenlik artırıldı.

Uzunçam Mahallesi’nde ise köprü genişletme ve iyileştirme projesi hayata geçirildi. Bu çalışmalarla kırsal kesimlerde ulaşım standardı yükseltilmiş oldu.

ASKİ’den su altyapısına kalıcı çözümler

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de Nazilli’de altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Demirciler Mahallesi’nde 10 tonluk galvanizli su deposu kurulumu tamamlanırken, aynı bölgede sondaj çalışması da yapıldı.

Dereağzı Mahallesi’nde ise 9 bin metrelik içme suyu hattı döşenerek mahalle halkının suya erişimi güvence altına alındı.

İlçe merkezinde asfalt ve modernizasyon

Nazilli ilçe merkezindeki Bülent Taşkıran Bulvarı, sıcak asfalt çalışmalarıyla baştan sona yenilendi. Yol çizgi uygulamaları sayesinde hem trafik hem de yaya güvenliği artırıldı. Modern görünüm kazanan bulvar, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mahalle muhtarlarından Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Mahallelerine yapılan yatırımlar karşısında memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, sosyal medya üzerinden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür mesajları yayınladı.