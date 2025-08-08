Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde 17 ilçede ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her öğrencinin eğitim alma hakkı olduğuna vurgu yaparak, MABEM aracılığıyla öğrencilere destek sağladıklarını belirtti.

MABEM tercih sürecinde rehberlik yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), YKS tercih döneminde uzman rehber öğretmenler ile öğrencilere ilgi alanları ve hedeflerine göre ücretsiz bilgilendirme yaptı. Öğrenciler, tercih yaparken merak ettikleri sorulara yanıt buldu, en uygun bölümleri seçmek için profesyonel destek aldı. Hizmet, sadece MABEM öğrencileriyle sınırlı kalmadı; Manisa’daki tüm öğrenciler danışmanlıktan yararlandı.

Rehber öğretmenler akıllardaki soruları yanıtladı

MABEM Rehber Öğretmeni Hilal Eker, süreç boyunca öğrencilere üniversite ve bölüm tercihleri hakkında bilgi verildiğini, sistem kullanımı konusunda rehberlik yapıldığını aktardı. Hizmetin sadece öğrencilere değil, velilere de açık olduğu ve 17 ilçedeki MABEM’lerde danışmanlık verildiği belirtildi.

Öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındı

Tercih danışmanlığından yararlanan öğrenciler, aldıkları desteğin streslerini azalttığını ve doğru tercih yapmalarını sağladığını ifade etti. Kaan Çetin, öğretmenlerin rehberliği ile tercih dönemini iyi geçirdiğini söyledi. Muhammed Salih Altınok ise bölüm ve iş imkanları hakkında detaylı bilgi aldığını, geniş tercih listesi hazırladığını dile getirdi.

Veliler ve öğrenciler MABEM hizmetinden memnun kaldı

Irmak Ak, MABEM’deki ücretsiz tercih danışmanlığı sayesinde tüm karışıklıkların giderildiğini, daha emin tercih yaptığını belirtti. Şener Köksal ise kızıyla birlikte aldıkları destekten dolayı memnuniyetini ifade ederek öğretmenlere teşekkür etti. Zeynep Tanın da bilgi almanın kendisini rahatlatığını, tercih sürecinde MABEM’in önemli bir destek olduğunu vurguladı.

Başkan Dutlulu eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıktıklarını, MABEM ile öğrencilere eşit eğitim imkanı sunduklarını söyledi. Öğrencilerin hayallerine ulaşması için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdiklerini, tüm öğrencilerin 17 ilçedeki MABEM merkezlerinden faydalanabileceğini belirtti. Öğrencilere başarı dileklerini iletti.