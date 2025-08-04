UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura sonucu Beşiktaş ve Başakşehir’in, tur atlamaları halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.



Beşiktaş’ın muhtemel rakibi Astana veya Lausanne-Sport

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip bu turu geçmesi durumunda play-off'ta, İsviçre'nin Lausanne-Sport ile Kazakistan'ın Astana takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maç 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 28 Ağustos’ta İstanbul'da Vodafone Park’ta oynanacak.

Başakşehir’in muhtemel rakibi Romanya ya da Slovakya temsilcisi

Turuncu-lacivertli ekip Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile eşleşti. Başakşehir bu turu geçmesi durumunda play-off'ta, Romanya'dan Universitatea Craiova ile Slovakya'dan Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.