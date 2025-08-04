Küçük yaşta teşhis konuldu, uzun bir mücadele başladı

İzmir’de yaşayan 7 yaşındaki Hasan Emrem’e henüz 6 aylıkken serebral palsi (SP) tanısı konuldu. Beynin hareket, duruş ve denge kontrolünü sağlayan bölgelerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan SP hastalığı nedeniyle yıllar süren zorlu bir fizik tedavi süreci başladı. Annesi Canan Emrem’in desteğiyle bu zorlu hastalığa karşı mücadele eden Hasan, iki yıl önce Medicana International İzmir Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur ile tedavi sürecine başladı.

Fizik tedaviyle yürümeye başladı

Hasan Emrem, hastaneye ilk geldiğinde tekerlekli sandalye kullanıyor, yürüyemiyor, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Ancak aldığı fizik tedaviler sonucunda bugün hem yürüyebiliyor hem de birçok ihtiyacını kendi başına karşılayabiliyor. Annesi Canan Emrem, “Hasan şu anda emekliyor, yürüyor hatta koşturuyor. Elimden tutarak yürüyebiliyor. 20 adım kadar bağımsız şekilde yürüyebiliyor” dedi.

Gelişim sadece yürümekle sınırlı kalmadı

Fiziksel gelişimin yanı sıra günlük yaşam becerilerinde de ilerleme kaydeden Hasan Emrem, artık kendi yemeğini yiyebiliyor, saçını tarayabiliyor. Annesi, hem tedavi sürecinde hem de evde Hasan'ın aktif kalması için yoğun bir çaba harcadığını belirterek, “Haftada üç gün fizik tedaviye geliyoruz. Dışarıda yürüyüş yapıyoruz, yüzmeye gidiyoruz. Bu süreci asla yarıda bırakmayacağız” diye konuştu.

“Pes etmek yok, devam edeceğiz”

Hasan’ın gelişiminin sevindirici olduğunu belirten Canan Emrem, “Kızım da kardeşinin yürümesini çok istiyor. Onunla birlikte bu mücadeledeyiz. Bu kadar ilerlemişken geri adım atmak istemiyorum. Hasan tam anlamıyla yürüyene kadar mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Aile ve hekim işbirliği başarıyı getirir”

Hasan’ın tedavisini üstlenen Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, rehabilitasyon sürecinin aile-hekim iş birliğiyle yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, “Hasan geldiğinde denge sorunu yaşıyor, yürümekte zorlanıyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Şu an daha iyi bir seviyede. Ancak fizik tedavi, ömür boyu sürdürülebilecek bir süreçtir. Gerektiğinde cihazlama veya cerrahi destek de sağlanabilir” dedi.

“İlmek ilmek ilerleyen bir süreç”

Prof. Dr. Şendur, rehabilitasyonun sabır isteyen, sistemli bir süreç olduğunu vurguladı. “Ailelerin katılımı olmadan başarıya ulaşmak çok zor. Biz sadece klinikte değil, evde de yapılması gereken egzersizler öneriyoruz. Bunları düzenli yapan aileler daha olumlu sonuçlar alıyor” diye konuştu. Hasan’daki gelişmeleri örnek gösteren Şendur, erken farkındalığın bu tür vakalarda büyük fark yarattığını vurguladı.