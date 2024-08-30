Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kaza, görenleri hayrete düşürdü. Fırat Ç. (27) yönetimindeki 80 GC 472 plakalı otomobil, sokağa dönüş yapmak üzere olan Muhübi Ç. (58) idaresindeki 59 EG 614 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki iki kafeye çarparak durabildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, ancak iki iş yerinde ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve savrulma anı net bir şekilde izlenebiliyor. Kaza, bölgede kısa süreliğine de olsa panik yarattı. Bu tür olayların tekrarlanmaması için trafik kurallarına daha fazla özen gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor.