Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin kanala düşmesi sonucu 30 yaşındaki sürücü Arif Caner Çiçek hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Arif Caner Çiçek (30) yönetimindeki 45 ATV 341 plakalı motosiklet, Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Motosiklet, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp savrulduktan sonra kanala düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan Arif Caner Çiçek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze Adli Tıp’a kaldırıldı
Talihsiz sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bölgedeki şantiyede çalışan işçilerin ifadelerine göre motosikletin yüksek hızla seyrettiği, sürücünün toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolünü kaybettiği öğrenildi.