Muğla-Milas Karayolu'nun Korucuk mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, Yatağan yönüne doğru seyir halinde olan 29 KA 960 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay anında araçta bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı