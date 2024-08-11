Safranbolu, 3 bin 500 yıllık köklü geçmişiyle safranın üretiminde önemli bir yere sahip. Bizans döneminden bu yana Batı Anadolu'da ticareti yapılan safran, Osmanlı döneminde de yüksek değeriyle tanınmıştı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen safran, “milli bitki” unvanını da kazandı.

250 bin liralık fiyatıyla safran

Safran, özellikle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen ve ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen bir baharat olarak tanımlanıyor. Bu nadir ve değerli bitki, 250 bin liralık fiyatı ile “dünyanın en pahalı baharatı” olarak biliniyor.

Safran soğanlarının dikimi başladı

Safran soğanlarının dikimi Ağustos ayında başladı. Üretici İsmail Yılmaz, bu yıl dikim metodunu değiştirdiklerini ve organik sıvı gübre kullanarak farklı bir deneme yaptıklarını belirtti. Yılmaz, "Hayvan gübresi kullanmak istemedik. Dikimden sonra sahayı örtü ile kapatarak sıcaklık etkilerinden koruyacağız" dedi. Yaklaşık 10 dönüm yeni alanda safran soğanlarının dikimi tamamlanırken, bu yıl toplam 23 dönüm alanda hasat yapılması planlanıyor.