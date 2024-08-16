Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Temmuz 2024 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları yıllık bazda yüzde 38,7 artış kaydetti. Ancak reel olarak konut fiyatlarında yüzde 14,3 oranında bir azalış yaşandı.

KFE'de yıllık artış: İstanbul, Ankara ve İzmir karşılaştırması

TCMB'nin Temmuz 2024 KFE verilerine göre, Türkiye genelindeki konut fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 141,3 seviyesine ulaştı. Endeksin yıllık artışı ise yüzde 38,7 olarak gerçekleşti. Ancak bu dönemde reel bazda yüzde 14,3'lük bir azalış gözlendi.

Üç büyük ilde durum: İstanbul ve İzmir'de Düşüş, Ankara'da Artış

Türkiye'nin en büyük üç ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki değişim dikkat çekti. Temmuz ayında İstanbul ve İzmir'de konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında gerilerken, Ankara'da yüzde 0,6 oranında artış kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise İstanbul'da yüzde 26,8, Ankara'da yüzde 39,4 ve İzmir'de yüzde 37 oranında bir artış gerçekleşti.

KFE hesaplama yöntemindeki değişiklikler

TCMB, Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde yaptığı revizyonla veri seti zamanlılığını artırdı. Bu değişiklikle birlikte, KFE artık 3 aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanıyor ve endeksin yayın süresi T+45 yerine T+15 olarak güncellenmiş durumda. Bu yenilik, konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlıyor.