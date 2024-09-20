Hükümet, düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını teşvik etmek amacıyla Konut Hesabı programını yeniliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) benzer bir yapıya sahip olacak program kapsamında, düzenli birikim yapan vatandaşlara yüzde 50'ye yakın devlet desteği sunulacak. Bu sistem, en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar için geçerli olacak.

Sistemin yıl sonunda başlaması bekleniyor

Konut hesabı, sadece bir kişiye bir kez açılabilecek ve 18 yaş altı kişiler için hesap oluşturulamayacak. TL zorunluluğu olan hesapta, dolar, avro veya altın gibi birikim araçları kullanılamayacak. Program, önce kamu bankalarıyla başlayacak ve diğer bankaların da katılımıyla genişleyecek.

Vatandaşlar, ödeme düzenini kendi belirleyebilecek ancak yıl içinde en az 4 ödeme yapılması zorunlu olacak. Devlet katkısından yararlanmak isteyenler en az 3 yıl boyunca birikimlerini hesapta tutmak zorunda olacak. Sistemin, yıl sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.