Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret, 2024'ün son çeyreği için yapılan güncellemeyle birlikte önemli bir artış gösterdi. Yeni belirlenen rakam, çalışanlar için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

KKTC'de asgari ücretin artışı

KKTC'de asgari ücret, 2024 yılının son çeyreği için net 35.188 TL olarak belirlendi. Bu artış, önceki asgari ücret olan 29.640 TL'den %18.5'lik bir artışa işaret ediyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon göz önüne alındığında, bu düzenleme çalışanların alım gücünü artırmayı hedefliyor.

Ekonomik arka plan

KKTC'deki ekonomik durum, yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele eden bir ortamda şekilleniyor. Son yıllarda artan yaşam maliyetleri, işçi sendikaları ve toplumsal gruplar tarafından daha yüksek ücret taleplerini gündeme getirmişti. Yeni asgari ücret belirlemesi, bu taleplerin bir karşılığı olarak ortaya çıktı.

İşverenlerin tepkisi

İşverenler, artan asgari ücretin işletmeler üzerindeki yükünü tartışırken, birçok sektörün bu artışı karşılamakta zorlanabileceği uyarısını yapıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, bu tür bir artışla birlikte maliyetlerini nasıl yönetecekleri merak konusu.

Çalışanların beklentileri

Çalışanlar ve sendikalar, belirlenen yeni asgari ücretin yeterli olup olmadığını tartışırken, yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Sendika temsilcileri, bu artışın yalnızca bir başlangıç olduğunu ve daha ileri düzenlemelerin gerektiğini savunuyor.