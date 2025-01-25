Instagram Ve Facebook’tan Sansür! O Kelimenin Geçtiği Içerikler Silindi

Instagram ve Facebook, kürtajla ilgili içeriklere yönelik sansür uyguladığı iddialarıyla gündemde. Meta, yanlışlıkla yapılan kaldırma işlemini kabul etse de tartışmalar dinmiyor.

Kürtaj içerikleri hedefte: Sansür uygulandı mı?

Son dönemde, Instagram ve Facebook kullanıcıları, kürtajla ilgili paylaşımların bulanıklaştırıldığını veya tamamen kaldırıldığını fark etti. Bazı hesapların da askıya alındığı bildirildi. Meta, bu sansürün platform politikalarındaki bir değişiklikten kaynaklanmadığını savunsa da, sansürün özellikle kürtajla ilgili içeriklerde arttığı görülüyor. Şirket, kürtaj haplarıyla ilgili paylaşımların, ilaç satışıyla ilgili kuralları ihlal ettiği için kaldırıldığını belirtti. Ancak Meta, bazı içeriklerin yanlışlıkla silindiğini ve bunun aşırı uygulama olduğunu kabul etti. Ancak açıklama, kullanıcılar arasında endişeleri yatıştırmaya yetmedi.

Uzmanlar: Sağlık hizmetlerine erişim kısıtlanıyor

Avukat Lisa Femia, sosyal medya platformlarının üreme sağlığıyla ilgili içerikleri kaldırma konusunda giderek daha agresifleştiğini belirtti. Özellikle ABD Yüksek Mahkemesi’nin Roe v. Wade kararını bozmasının ardından kürtaj haplarına yönelik sansürün arttığını ifade etti. Bu durumun sağlık hizmetlerine erişimi engellediği ve ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Kullanıcılar tepkili: İfade özgürlüğü mü, sağlık mı?

Meta’nın içerik kaldırma politikaları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir grup kullanıcı, şirketin sağlıkla ilgili içeriklerde daha dikkatli olması gerektiğini savunurken, diğerleri ise sansürün ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtiyor. Tartışmalar, sosyal medya platformlarının kullanıcı hakları ve ifade özgürlüğü konusundaki sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.