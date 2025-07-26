Niloya Bulgaristan’da Çocuklarla Buluştu

Türkiye’de milyonlarca çocuğun sevgilisi olan çizgi film karakteri Niloya, Bulgaristan’da ilk kez sahneye çıktı. Mestanlı Yeni Hayat Kültür Evi’nde düzenlenen “Niloya Müzik Kutusu Müzikali”nde, minikler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Gösteride, Niloya ve arkadaşları sahnede gizemli bir sesin izini sürerken, çocuklar şarkılar eşliğinde hem eğlendi hem de hikâyeye eşlik etti. Renkli dekorlar, eğlenceli şarkılar ve interaktif sahnelerle dolu müzikal, salondaki izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Niloya’nın sahne senaryosu, çocuk gelişimi uzmanları eşliğinde hazırlandı. Amaç, çocuklara hem eğlenceli hem de gelişimlerine katkı sağlayacak içerikler sunmak.

Niloya’nın sahne maceraları önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında devam edecek.