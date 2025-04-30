Konya BB ile iLab Basketbol, Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geliyor. 1 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak mücadele, TRT Spor Yıldız ve TBF TV YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Sporseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi platformlardan izlenebileceğini merak ediyor. Yayın saati ve platform bilgileri haberin devamında.

Konya BB-iLab Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final aşamasında mücadele eden Konya BB ile iLab Basketbol, 1 Mayıs Perşembe günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ile TBF TV YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.

TRT Spor Yıldız yayın bilgileri

Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız üzerinden izlemek isteyenler, aşağıdaki platformları kullanabilir:

Digiturk: 87. Kanal

Kablo TV: 242. Kanal Houston Rockets - Golden State Warriors basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tivibu: 85. Kanal

Turkcell TV+: 71. Kanal

Vodafone TV: 72. Kanal

Uydu: Türksat uydusu

İnternet: TRT İzle web sitesi ve uygulaması

TRT Spor Yıldız, tüm platformlarda şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

TBF TV YouTube yayını

Maçı dijital ortamda izlemek isteyenler için TBF TV YouTube kanalı da karşılaşmayı canlı ve şifresiz yayınlayacak. Yayına YouTube üzerinden ücretsiz erişim sağlanabilir.

Konya BB-iLab Basketbol maçı nerede oynanacak?

Konya BB ve iLab Basketbol'un karşı karşıya geleceği Play-Off çeyrek final mücadelesi, Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, basketbolseverlerin yoğun ilgisine sahne olması beklenen önemli bir eşleşme olarak öne çıkıyor.