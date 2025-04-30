TÜRK-İŞ'in Nisan 2025 verileri, açlık ve yoksulluk sınırında ciddi artış yaşandığını ortaya koydu. Asgari ücret, bekâr bir çalışanın dahi temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2025 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan açlık sınırı 24.035 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 78.291 TL'ye yükseldi.

Bu veriler, mevcut net asgari ücretin temel geçim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Yalnız çalışanlar için yaşam maliyeti 31 bin TL'yi geçti

TÜRK-İŞ raporuna göre, bekâr bir çalışanın yaşamını sürdürebilmesi için aylık en az 31.142 TL harcaması gerekiyor. Bu tutar, mevcut net asgari ücretin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Mutfak enflasyonu artıyor: Gıda harcamaları aylık 420 TL yükseldi

Nisan ayında sadece gıda harcamaları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı bir önceki aya göre %1,78 artarak 24.035 TL oldu.

Yıllık gıda enflasyonu: %35,60

Yıllık ortalama artış: %51,58

Yılın ilk 4 ayında artış: 1.904 TL

Bu artış, düşük gelirli hanelerin gıda erişimini daha da zorlaştırıyor.

TÜRK-İŞ: "Asgari ücret, aile geçindirmeye yetmiyor"

TÜRK-İŞ, açıklamasında tek maaşla geçinen hanelerin geçim savaşı verdiğine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir çalışanın temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan asgari ücretle, aile geçimini sağlamak mümkün değildir. Geçim koşulları her geçen gün ağırlaşıyor."

Sosyal etkiler: Gelir eşitsizliği derinleşiyor

Uzmanlar, artan açlık ve yoksulluk sınırının Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da görünür kıldığını belirtiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşam maliyetinin daha yüksek olması, düşük gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artırıyor.