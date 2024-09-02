Aydın’ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi’nde, 32 yaşındaki E. Dildöken ile eşi 30 yaşındaki N. Dildöken arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, uzun süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çift, oturdukları evde yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve E. Dildöken, sinirlerine hakim olamayarak eşine silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla vurulan N. Dildöken, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis zanlıyı arıyor

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, N. Dildöken’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayeti işleyen E. Dildöken, olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri, eşini öldürerek kaçan E. Dildöken’i yakalamak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, cinayete dair detaylar soruşturulmaya devam ediyor. Kuşadası'nda yaşanan bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntü ve tedirginlik yarattı.