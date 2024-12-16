Konya’nın Karapınar ilçesinde, Sanayi Kavşağı'nda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 42 YC 393 plakalı hafif ticari araç, plakası alınamayan bir başka ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından yaralanan M.K., M.G., M.K. ve 7 aylık bebek Z.B.K., ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.