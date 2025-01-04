Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Haber Ekspres olarak, İzmir halkına Ferdi Tayfur’un en sevdiği şarkılarından sözlerini sorduk. Tayfur’un unutulmaz eserleri, sevenleri tarafından dile getirildi. Sesine güvenenler, Tayfur’un şarkılarını yüksek sesle söylerken, bazı hayranlar ise rahmet dileyerek içlerine en çok dokunan sözleri bizlerle paylaştı.

Ferdi Tayfur, yalnızca Türk müziğinde değil, halk arasında da büyük bir sevgiyle anılan bir isimdi. Usta sanatçının vefatının ardından İzmir sokakları, onun en sevilen şarkılarıyla çınladı. İzmirliler, Tayfur’un şarkılarını söyledikçe, adeta yılların unutulmaz anıları yeniden canlandı.

Ferdi Tayfur'un müziği, farklı yaş grupları tarafından biliniyor ve miras kalan şarkılar, ona duyulan sevginin yanı sıra, halk arasında "Ferdi abi" lakabını da hatırlatıyor.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk şarkıların unutulmaz ismi bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.