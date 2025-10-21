HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir ve çevresi için gök gürültülü sağanak nedeniyle “sarı” kodlu uyarı yaptı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İzmir için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir’de bugün (21 Ekim 2025 Salı) beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre, özellikle İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batı kesimlerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Kuvvetli yağış ve yıldırım riski

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre yağışların yer yer metrekareye 21-50 kilogram aralığında olacağı, bunun da kısa sürede ani su baskınlarına yol açabileceği belirtildi.

Uyarıya göre yağışlar, 08.00-23.59 saatleri arasında etkili olacak.

Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Vatandaşlara dikkatli olun uyarısı yapıldı

Meteoroloji uzmanları, özellikle düşük kotlu bölgelerde su baskını riskinin yüksek olduğunu, araç sürücülerinin görüş mesafesi azalacağı için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, açık alanda bulunacak vatandaşlara yıldırım ve şimşek tehlikesine karşı korunma önlemleri hatırlatıldı.

Ege genelinde yağışlı hava etkili olacak

Yağışların İzmir ile birlikte Kıyı Ege genelinde etkili olacağı, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarına doğru ilerleyeceği öngörülüyor.

Meteoroloji, yağışların ardından hava sıcaklıklarının 2-4 derece düşmesiyle birlikte hafta ortasına kadar serin ve nemli havanın etkili olacağını duyurdu.