Konya'nın Selçuklu ilçesinde Beyşehir Caddesi üzerindeki 3 katlı bir bina, akşam saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu binanın çökmeye başlamasıyla çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine hızla itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale yapıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin olay yerine varmasının ardından, enkazdan 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Binada 4 kişinin mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine, AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yaparak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Konya Valisi'nden son dakika açıklaması

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, enkaz altında 5 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirtti. Ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Konya Valisi İbrahim Akın olay yerinde açıklamalarda bulundu.

Akın, "Tüm gayretimiz yapının altında olduğu ifade edilen kişilerin kurtarılmasına yönelik. İçerden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, içerde kendi ailelerinden 5 kişinin olduğu yönünde" dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı çöken binayla ilgili 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirdi.