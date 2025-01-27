Peugeot, Türkiye otomotiv pazarında büyük bir başarıya imza atarak 2024 yılını hem B-SUV hem de hafif ticari araç segmentinde lider olarak tamamladı. Global satış sıralamasında Türkiye, dünyada en çok Peugeot satılan beşinci ülke oldu.

2008 ve Rifter Türkiye'de zirvede

Peugeot Türkiye, 2024 yılında toplam 73.542 araç satarak ülkemizin en çok tercih edilen beşinci otomobil markası olmayı başardı. B-SUV segmentinde Peugeot 2008, 18.612 adetlik satışla liderliği göğüslerken, hafif ticari segmentte Rifter sınıfında en çok tercih edilen model oldu.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, "Türkiye pazarındaki performansımız sürekli bir ivme içinde. Aralık ayında 10.629 adetlik satışla Fransa’dan sonra dünya genelinde en çok Peugeot satılan ikinci ülke olduk. 2024 yılını ise global sıralamada beşinci olarak tamamladık," dedi.

Elektrikli araçlarda güçlü adımlar

Peugeot, elektrikli araç satışlarında da büyük bir ivme kazandı. Peugeot 2008’in elektrikli versiyonu e-2008, Türkiye’de her dört elektrikli araçtan birinin tercihi oldu. C-SUV segmentindeki yenilikçi model Peugeot 408, 11.986 adetlik satış rakamıyla dünya genelinde en çok Türkiye’de satıldı.

Gupse Kaplan, "2025 yılında tamamlanmış bir elektrikli araç ailemiz olacak. 208, 2008 ve 308 modellerimizin ardından yeni 3008 ve 5008’in elektrikli versiyonlarını da satışa sunduk. Bu, elektrikli araç pazarındaki varlığımızı çok daha ileri taşıyacak," dedi.

Peugeot Türkiye’nin gelecek hedefleri

Marka, 2025 yılı itibarıyla elektrikli araç portföyünü daha da genişleterek, Türkiye'deki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Kaplan, "Güçlü ürün gamımızla elektrikli araç pazarında iddiamızı sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.