Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nu 2024 yılında yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı ziyaret etti. Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, kanyonun ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunduğunu ve bir film platosunu anımsattığını söyledi.

Uzunluğu ve derinliği nedeniyle kanyonun çeşitli bölgelerinin farklı bitki örtüsüne sahip olduğunu kaydeden Coşkunaslan, ziyaretçi açısından 2024 yılının oldukça güzel geçtiğini ifade etti.

Cam terasa çıkanların sayısına diğer ziyaretçiler de eklendiğinden ziyaretçi sayısının 300 bine ulaştığını kaydeden Coşkunaslan, kanyona gelen ziyaretçilerin daha eğlenceli vakit geçirebilmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.