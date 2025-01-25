Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün 4 katlı bir apartman çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan 3 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangının ardından yaşandı.

Soruşturma devam ediyor

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal’ın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde uzman bilirkişi heyeti tarafından detaylı bir inceleme yapıldı. Mimar, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan ekip, enkazdan örnekler alarak laboratuvar incelemesi başlattı.

Gözaltı süreleri uzatıldı

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı süreleri, toplanması gereken deliller doğrultusunda uzatıldı. Olayın tüm yönleriyle incelenmeye devam ediliyor.