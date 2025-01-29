

Bugün Konya’da duyulan yüksek patlama sesi, vatandaşlarda deprem olduğu şüphesini doğurdu. Ancak Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir sarsıntı kaydedilmediği, sesin F-16 savaş uçağından kaynaklanan sonik patlama olduğu belirtildi.

Konya'nın çeşitli bölgelerinden 29 Ocak öğle saatlerinde duyulan yüksek patlama sesi, büyük bir merak ve endişeye yol açtı. İlk anda birçok vatandaş, sesin bir depremden kaynaklandığını düşündü ve acil servislere başvurular yapıldı. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda, sesin aslında bir patlama değil, F-16 savaş uçağının sonik patlaması olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi’nden açıklama: Deprem yok

Kandilli Rasathanesi, Konya'da meydana gelen olayla ilgili olarak herhangi bir deprem verisi bulunmadığını duyurdu. 29 Ocak’ta öğle saatlerinde meydana gelen yüksek sesin depremden kaynaklanmadığını belirten Rasathane, bu tür seslerin yerel halk arasında endişe yaratabileceğine dikkat çekti.

Gelen bilgilere göre, patlama sesinin kaynağı, Konya 3. Ana Jet Üssü’nden havalanan bir F-16 savaş uçağının deneme sürüşü sırasında meydana gelen sonik patlama oldu. Ses, vatandaşlarda büyük endişe ve korku yarattı.