Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının son maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mücadele, 30 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, son maçında Lyon ile berabere kalarak puanını 9'a yükseltti ve 23. sırada yer alıyor. Midtjylland ise 10 puanla 8. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın tur atlama şansına sahip olacak.

Galatasaray ile eşleşme ihtimali var

Ayrıca, Fenerbahçe'nin 24. sırada, ezeli rakibi Galatasaray'ın ise 9. sırada yer alması durumunda, iki takım bir sonraki turda birbirleriyle eşleşebilir. Bu senaryo, Galatasaray'ın 10., Fenerbahçe'nin ise 23. sırada olması halinde de geçerli.

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.